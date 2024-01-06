رسائل الرئيس السيسى للمنتخب فى معسكره بالعاصمة الإدارية قبل أمم أفريقيا (إنفوجراف)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنتخب الوطنى قائلا: "اسمحولي أرحب بيكم وسعيد إني شوفتكم وأتمني لكم التوفيق.. هنتكلم عملنا إيه في مصر قبل الحديث عن المنتخب".

وأضاف الرئيس السيسي: "نفذنا جهدا كبيرا في بناء الدولة.. ونفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا.. إحنا في كل محافظة فيه منشأة رياضية كويسة تساعد الشباب وتدعمهم".

وأكد أن الدولة المصرية دعمت تطوير مراكز الشباب في كل أنحاء الجمهورية، متابعا: "عندنا 4500 مركز شباب كانت موجودة.. عملنا برنامج تطوير وتم الانتهاء من 70 % رفع كفاءة هذه المراكز على مستوي الجمهورية كلها.. المرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة بنتكلم عن ألف مركز داخل الـ 70 %.. بجانب إقامة المنشآت الرياضية.. الكيان اللى إحنا فيه يضم 22 منشأة طبقا للمعاير الأولمبية سواء في السباحة أو التنس وكل الألعاب.

وتابع: "بدأنا في المدينة دي من حوالي 6 سنوات.. خلصنا كل حاجة ما عدا الاستاد.. وده آخر حاجة.. الدولة تهتم بالشباب والشعب وإحنا نوفر له بنية رياضية تليق ثم أيضا المحور الثاني الناس.. من خلال تجهيز المنشآت لا بد من تجهيز الرياضيين من أجل تمثيل مصر بالشكل اللى يليق بمصر".

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب المصري خلال تفقد التدريب المقام في مدينة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "أكيد كل الموجودين هنا شباب موهوب.. شباب موهوب يعني ربنا أعطاه موهوبة وميزة عن بقية الشباب والناس والموهوبة مسئولية.. ومسئولية له كإنسان وأيضا لبلده.. عارف عندنا 7 لاعبين محترفين وده أمر يسعدني وأتمني يكون عندنا عدد ضخم وده يعكس إمكانيات شبابنا".

وأضاف الرئيس السيسي: "التفرد والتميز مسئولية كبيرة إنتوا في النهاية بتمثلوا أنفسكم وبلدكم.. ويهمكم إنكوا تتطوروا وتتقدموا من خلال بذل أقصي جهد.. كل فرد داخل الفريق والمجموعة يبذل جهد كبير قوي وتكون المحصلة نجاح الفريق اللي بيمثل بلدنا".

وتابع الرئيس السيسي: "هنا طبعا مسئولية تانية إن العمل يكون جماعي.. والنجاح مش بالموهبة بس ولكن بالموهبة والإخلاص للفكرة واللعبة والفريق والدولة نفسها.. لكن في النهاية منتخب مصر هو قوة ناعمة كبيرة لبلدنا.. كرة القدم هي أكثر لعبة لها جماهيرية ومتابعيها ومحبيها ولها تأثير كبير جدا.. هي دي المسئولية الكبيرة".

وأكمل: "خدنا بطولة أفريقيا دى 7 مرات.. ومصر تستحق تبقي 8 و 9 و 10 أتمني لكم كل التوفيق.. ومش هنسي أشكر المحترفين الموجودين بره مصر.. في النوادى المختلفة الأوروبية وغيره".

"إن شاء الله رحلة موفقة وإن شاء الله تيجوا بنتيجة تفرحنا كلنا.. كل سنة وانتم طبيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم وخلوا بالكم من نفسكم وحبوا نفسكم ويكون فيه إخلاص ودائما نكون مع بعض.. وربنا يوفقنا.. مبسوط إني شوفتكم وأتمني لكم كل التوفيق مش أنا بس وكل المصريين بيتابعوا البطولة ربنا يوفقكم ويارب تسعدونا".



