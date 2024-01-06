رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

المنوفية - محمد فتحى

تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين ، بأعياد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعلو صوت الأخوة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان في العالم .

وتقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلي الإخوة الأقباط من منسوبي جامعة المنوفية، من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب بهذه المناسبة ،متمنيا أن يعم الخير والنماء مصرنا الحبيبة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار .