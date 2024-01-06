ختام أولى مراحل البرنامج التدريبى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة فى المخلفات

كتبت ـ منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مجال المخلفات، والذي تم تنفيذه للعمالة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد كبير من عمال النظافة بالمحافظة، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى بدأته وزارة البيئة فى نوفمبر الماضى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبد الله مدير مكون إعادة الهيكلة بالبرنامج الوطنى، وممثلى وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة والشركات العاملة فى المنظومة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات "الجيزة، القليوبية ، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية" بهدف تدريب ما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى، وذلك وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات، والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال كلمته بختام الفعاليات على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية، والجهود المبذولة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي بدءا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ويتم التدريب كمرحلة أولى من خلال الوزارت المعنية، على أن يتم توفيره لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذى يلزم الشركات بذلك.

وقد تم التدريب اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بتقديم شرح وافٍ عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال الأستاذ ياسر عبد الله استشارى قانونى بوزارة البيئة وعرض فنى من خلال استشارى جهاز المخلفات وعرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل من التامينات بوزارة التضامن الاجتماعى، كما تم تقديم عرض تقدمى عن الصحة والسلامه المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه بعد كل تدريب يتم إجراء اختبار قياس المهارة، يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل 6 أشهر.