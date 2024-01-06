حبس متهمين فى الشروق 4 أيام بعد ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلو حشيش

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بحوزتهما 10 كيلو من مخدر الحشيش، في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين لهما معلومات جنائية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة الشروق، وذلك حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).

واعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع منها.