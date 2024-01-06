جولات ميدانية بالمنشأت الطبية ورفع درجة الاستعداد بسوهاج بمناسبة أعياد الميلاد

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، تزامنا مع رفع درجة الإستعداد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شملت الجولة التفقدية عدد من مراكز شمال محافظة سوهاج، وبدأت الجولة بمستشفى المراغة المركزى، والتي تقدم خدماتها بالمركز المتميز بأولاد إسماعيل لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بها، وشدد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة على التزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنوك الدم بالمستشفيات والتأكيد على الجاهزية التامة للفرق الطبية بها، وتم تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ والحضانات والعنايات والمعمل وغيرها من الاقسام بالمستشفى.

كما تفقد أبو هاشم مستشفى جهينة المركزي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بها، موجهاً بتكثيف تدريب الأطقم التمريضية بالمستشفى وزيادة أعداد أفراد التمريض بالأقسام الحيوية والتي تشهد إقبالاً وترددا من المرضى عليها وخاصة في الأجازات كالاستقبال والعناية وأقسام النساء والتوليد، وتفقد أيضا وكيل وزارة الصحة وحدة طب الأسرة بالغريزات التابعة لمركز المراغة وذلك لمتابعة تجهيزها وإنطلاق العمل بها مشدداً على الإنتهاء من التجهيزات فوراً لبدء تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين.

كان بإستقبال وكيل الوزارة أثناء الجولة الدكتور الفولي قنديل مدير الإدارة الصحية بالمراغة والدكتور عاصم عبد النعيم مدير الإدارة الصحية بجهينة وتأتي تلك الجولات التفقدية، تزامنا مع رفع درجة الإستعداد بالمنشآت الصحية بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وكذلك للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة.



الأستماع إلى أراء المواطنين



تفقد الغرف بالمستشفى



حوار حول سير العمل



لقاء مع الممرضات



لقاء مع طاقم التمريض