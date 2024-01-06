اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

جمعت مليوني جنيه.. ضبط مستريحة السيارات في سوهاج

السبت، 06 يناير 2024 01:10 م
جمعت مليوني جنيه.. ضبط مستريحة السيارات في سوهاج حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم ، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ (2,300,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
 
 






مستريح السيارات

نصب

احتيال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة