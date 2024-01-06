جمارك مطار القاهرة تضبط عددا من الركاب بحوزتهم أسلحة ومخدرات ومناظير طبية

كتب محمود عبد الغني

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، ستة محاضر ضبط جمركي، في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

وحررت الإدارة الثالثة بقيادة أسامة محمد دياب مدير الإدارة واحمد عمر عبد القادر نائب المدير خمسة محاضر ضبط، الأول محضر ضبط جمركي رقم ١٥١ راكب مصري قادم من الكويت بحوزته اسلحة بيضاء عبارة عن ٩ خناجر و ٨ مطواة احجام متنوعة و منظار يتم تركيبه علي سلاح ناري، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد السلام و محمد جمال فرج مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان و سامح سيد مدير الإدارة تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والمحضر الثاني ضد راكب مصري ايضا قادم من باريس بحوزته ٣٠٨ كبسولة لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية و عمرو سليمان مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول و محمود سعد الدين رئيس القسم تحت اشراف خالد شعبان مدير الحركة.

والمحضر الثالث رقم ١٥٣ ضد راكب أجنبي قادم من برشلونة علي الخطوط الإسبانية بحوزته ثلاث لفافات صغيرة بهم مخدر الكوكايين، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج مأمور الجمرك وخالد عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة.

والمحضر الرابع رقم ١٥٤ ضد راكب أجنبي قادم من بوخارست علي الخطوط الرومانية بحوزته تسع عبوات بهم مخدرات متنوعة عبارة عن ثلاث علب بهم كيك وحلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ٦٠٠ جرام وكيكة مخلوطة بنفس المخدر بوزن ١٠٠ جرام وكرتونتين بهما أكياس تحتوي على نفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية و هيثم الدمرداش و مني رشدي في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد زغلول و محمد عبد المنعم رئيس القسم تحت اشراف أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة.

والمحضر الخامس ضد راكب مصري قادم من المدينة المنورة علي الخطوط السعودية حاول تهريب ١٢٠ شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات بوضعهم داخل علب ادوية بنادول، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال واحمد جمال رشدي و أحمد عاطف عبد الفتاح مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان مأمور الجمرك تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة.

واأخيرا قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٠ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من باريس علي الخطوط الفرنسية حاول تهريب ١٣٩ منظار طبي ومستلزماتهم، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر و حاتم الضيف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة شارك في الضبط سيد فؤاد مأمور الجمرك.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتعليمات من الدكتور محمد معيط وزير المالية.