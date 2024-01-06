جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن ميعاد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "عام ولغات"، ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالاستعدادات للامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة صباحاً، وعلى فترتين، ما عدا اليوم الأخير من الامتحان يكون فترة واحدة، ابتداء من يوم الخميس، 18 يناير الجاري، وحتى يوم الأربعاء، الموافق، 24 يناير الجاري.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم الخميس، 18 يناير الجاري، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 21 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر واللغة الإنجليزيةـ، ويوم الاثنين 22 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 23 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والتربية الفنية، ويوم الاربعاء، الموافق 24 يناير، يؤدي الطلاب، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.