تموين سوهاج: تحرير 27917 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز خلال 2023.. صور

سوهاج - محمود مقبول

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج من خلال تنفيذها لحملات تموينية بتعاون مشترك ما بين مديرية أمن سوهاج ومديريات والصحة الطب البيطرى والزراعة وجهاز حماية المستهلك وذلك خلال عام 2023، وتم تحرير 27917 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز،5795 محضرا متنوعا لضبط الأسواق بإجمالى محاضر للمخابز والمطاحن والأسواق بإجمالى 33712 محضر جنحة متنوعة ، وتم ضبط 84.9 طن دقيق، و5 طن أرز، و45 طن سكر، 152.9 طن رده اعلاف، و232.2 طن أسمدة وسماد فوسفات وكيماوى، و5 طن مكرونه، و2 طن ملح، و3 طن زيت، و2 طن بقوليات ، و24800 علبة سجائر صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد هدف القيادة السياسية في كل محافظات مصر، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي إتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والتأكد من وصول السلع للمواطن طبقا للأسعار المقررة وعدم المبالغة في الأسعار بالإضافة التأكد الدائم لتوافر السلع الأساسية وعدم إحتكارها بشكلا أو بأخر من اجل حماية المستهلك.

أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ "اليوم السابع"، أن هناك خطة للحملات التموينية على مستوى الإدارات بالمحافظة بمختلف المراكز تستهدف الأسواق من اجل ضبط الأسواق وتستهدف محلات الجزارة من أجل ضمان تقديم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين بالإضافة إلى حملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز جيد بتناسب مع الموصفات القياسية لرغيف الخبز وهناك حملات أيضا تم تنفيذها على العيادات والمعامل غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك العيادات.

وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن من بين القضايا التموينية التى تم ضبطها من بينها 3891 محضر عدم الإعلان عن الأسعار 535 محضر مجهولة المصدر، 490 محضر عدم حمل شهادة صحية، 292 محضر متنوع 163 محضر تلاعب تجار تموين 4243 محاضر تلاعب بالحصص البترولية، و5 محاضر عدم صلاحية، و43 محاضر محل تجارى بدون ترخيص، و35 محضر غش تجارى و17 محضر بيع سجائر ، بإجمالى 5795 محضر كلها محاضر بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 27917 محضرا في مجال المحابز من بينها 4759 محضرا نقص وزن لرغيف الخبز، 2009 محضر عم إنتظام في التسجيل بالسجلات بالمخبز، 6182 محضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، 3533 محضر عدم إعطاء بون الصرف، 1329 محضر توقف عن العمل بالمخبز، 983 محضرا للتصرف في حصة الدقيق، 145 محضرا عدم وجود ميزان بالمخبز، 188 محضر تلاعب بالأرصدة ، 42 محاضر توقف ماكينة الصرف، محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار ومحال دون ترخيص وحيازة سلع محظور تداولها وعيادات غير مرخصة ومعامل تحاليل تم تشميع تلك العيادات والمعامل بالاشتراك مع مديرية الصحة وأنه تم ضبط 7. وتم ضبط 84.9 طن دقيق، و5 طن أرز، و45 طن سكر، 152.9 طن رده اعلاف، و232.2 طن أسمدة وسماد فوسفات وكيماوى، و5 طن مكرونه، و2 طن ملح، و3 طن زيت، و2 طن بقوليات ، و24800 علبة سجائر.

وأردف وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه في مجال فحص الشكاوى قامت مديرية التموين بسوهاج عن طريق خدمة الكول سنتر بالوزارة والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك للعمل على راحة المواطن تم الرد على 1668 شكوى واردة بمعدل غنجاز 98.4 ، وفى مجال البطاقات التموينية خلال عام 2023 بالغنتهاء من مراجعة الكشوف الخاصة ببطاقات الفصل الإجتماعى والبطاقات المستجدة وتم إستخراج عدد 73066 بطاقة تمونية ذكية بدل تالف وفاقد 37285 فصل إجاماعى و35778 وجمعيات متنقله 3.

وقامت المديرية بتحصيل الغرامات المستحقة على المخابز نيجة المخالفات بمبلغ يزيد عن 101689595 مليون جنيه خلال عام 2023 وفى مجال الإنشاءات والمبانى قامت المديرية بإفتتاح عد من الإدارات التموينية ومكاتب الخدمات تم إفتتاح إدارة تموين طهطا، وإفتتاح إدارة تموين ساقلته، وتم تجديد عدد من الغدارات منها إدارة تموين سوهاج وغدارة تموين البلينا وإدارة تموين طما وتم تطوير مكتب تموين طما، وجارى تجديد إدارة تموين المراغة.

وتفعيلا لدور الوزارة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشغيل الشباب تم إفتتاح وتشغيل 15 منفذ لمشروع جمعيتى ومن خلال قيام المديرية بوضع خطة للمرور على المطاحن بدائرة المحافظة والبالغ عددها 11 مطحن وتم توريد قيمة الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي بإجمالى 1304740466 طن ويتم المرو اليومى على المطاحن والوقوف على مدى كفاية الأرصدة من الأقماح والدقيق.

وفى نهاية التصريحات أشار محمد إبراهيم وكيل وزار التموين أن المديرية مستمرة فى أعمال الحملات على كافة الإدارات لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وغش السلع وضمان تقديم منتج سليم يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة وان المديرية قامت بوضع خطة تضمن توافر السلع التموينية والغذائية الأساسية والضرورية للمواطن بأنحاء المحافظة بأسعار مخفضة للجمهور حيث تم ضخ 2600 طن سكر منها 1200 دعم المحافظات من وزارة التموين و1400 تاجر قطاع خاص مما أدى إلى خفض سعرالسكر من 55 إلى 30 جنيه وتم إعتماد رصيد إستراتيجى من السكر للمحافظة قدره 4000 طن منها بمخازن الشركة حتى الان 3655 طن وجارى إستلام الباقى وتم ضخ سكر بمراكز المحافظة بإجمالى 3487 طن ويوجد رصيد كافى من الأرز والزيت



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