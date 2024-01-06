اليوم السابع
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تحفة أوروبية على الأراضى المصرية.. حكاية استاد مصر فى العاصمة الإدارية (إنفوجراف)

السبت، 06 يناير 2024 12:39 م
تحفة أوروبية على الأراضى المصرية.. حكاية استاد مصر فى العاصمة الإدارية (إنفوجراف) استاد مصر فى العاصمة الإدارية

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فى الظهور الأول له احتضن استاد مصر فى العاصمة الإدارية تدريبات منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا المقرر له 13 يناير المقبل، لينال إشادات كبيرة.

يعد استاد مصر فى العاصمة الإدارية تحفة أوروبية من جميع المواصفات العالمية والتى يحتاجها أى استاد فى العالم، حيث تم اختيار موقعه الجغرافى بعناية، والذى يتواجد على طريق "القاهرة - العين السخنة".

وتم تصميم الاستاد على 70 فدانا، ليشمل كل الملاعب والصالات المغطاة لاستقبال كل البطولات على المستوى المحلى والعالمى وليكون جاهزا لأى بطولة.

ويعد استاد مصر أكبر استاد من حيث سعة الجماهير فى مصر والثانى على مستوى القارة الأفريقية، حيث يتسع لـ90 ألف متفرج، ليكون مصدر قوة كبيرة لأى نادٍ مصرى ضد أى منافسة، ويكون مقبرة لمنافسى المنتخبات الوطنية.

يتميز استاد مصر في العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية تتناسب مع التقدم التكنولوجي في الملاعب العالمية، كما شهد طفرة كبيرة من حيث طريقة البناء والتشييد.

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