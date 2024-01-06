بيت ضيافة فى هيروشيما يمنح ضيوفه إحساس الإبحار بالغواصات البحرية.. صور

كتب خالد إبراهيم

هل سبق لك أن جربت العيش فى غواصة دون النزول فعليًا تحت الماء؟، إذا لم تتح لك هذه التجربة من قبل، فإن شركة السبا 3C & Spa افتتحت بيت ضيافة على طراز الغواصة فى مدينة كورى فى محافظة هيروشيما، فعندما تقيم فى Red Submarine، ستشعر وكأنك أحد أفراد الطاقم مع كل التفاصيل الدقيقة التى حرصوا على تضمينها فى جميع أنحاء بيت الضيافة، من الغرف إلى المراحيض وكذلك المناطق المشتركة.



احدى الغرف بنوافذ دائرية

تم تصميم كل شيء بمساعدة والد رئيس شركة 3C & Spa، ماهو أوشيما، وهو من المحاربين القدامى الذين قادوا سبع غواصات مختلفة، بهدف تحويل الحلم إلى حقيقة لمحبى الغواصات من جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكر موقع japantoday.



الأسرة

تحتوى مساحة المعيشة المشتركة على نوافذ بشكل ثقب الباب كما قد تجدها فى الغواصات، ويضيف السقف المستدير والإضاءة الحمراء فى الغرف والممرات، الإحساس بأنك فى أعماق المحيط، وبعد ذلك يوجد مدخل ضيق مضاء بالضوء الأحمر يؤدى إلى غرف الضيوف.



الغرف

الغرفة الأساسية عبارة عن غرفة مشتركة على طراز صالة نوم مشتركة، مع سريرين بطابقين، على طراز سرير عسكرى، لكنها لا تزال توفر بعض الخصوصية مع إضافة ستائر على كل سرير.

هناك أيضًا غرف خاصة بها أسرّة مفردة ومزدوجة وتوأم، بإجمالى 6 غرف، بما فى ذلك صالة النوم المشتركة، يمكن لما يصل إلى 15 شخصًا الإقامة فى بيت الضيافة فى وقت واحد.



ممر فى بيت الضيافة

وفى هذا الصدد، كشف تقرير فيديو أجرته FNN Prime أن المراحيض مصنوعة أيضًا عمدًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأن المقعد المعدنى البارد الجليدى هو المفتاح لتجربة الحياة الصارمة على متن غواصة عسكرية، يبدو أن هناك أيضًا مراحيض غير معدنية لأولئك الذين يفضلون شيئًا أكثر دفئا.

تقع الغواصة الحمراء فى مدينة كورى فى جنوب غرب محافظة هيروشيما على بحر سيتو الداخلى، والتي بسبب مينائها الهادئ وسهولة الوصول إلى المحيط، تم استخدامها كميناء بحرى عبر التاريخ ولا تزال قاعدة أساسية للبحرية اليابانية، وهى أيضًا مدينة مشهورة لبناء السفن، تم بناء وتطوير العديد من السفن الحربية اليابانية البارزة هناك، بما فى ذلك السفينة الحربية الشهيرة ياماتو.

وتم تصنيف المدينة كموقع للتراث اليابانى حيث يمكن للضيوف تجربة التاريخ اليابانى الحديث من خلال أماكن مثل متحف كورى لقوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، والذى تم تصنيفه كواحد من أفضل الأنشطة السياحية المجانية التى يمكن القيام بها فى اليابان، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة 3300 ين فقط ما يعادل 23.00 دولار أمريكى.