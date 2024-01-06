انفجار نافذة فى الجو لطائرة ركاب تابعة لخطوط ألاسكا الجوية.. فيديو

كتب محمد جمال

أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينج 737-9 فى وقت متأخر الجمعة، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة فى إحدى هذه الطائرات فى الجو وإجبارها على الهبوط الاضطرارى فى بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.



طيران آلاسكا

وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير فى انخفاض الضغط فى المقصورة. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وأفادت شركة الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn — BNO News (@BNONews) January 6, 2024

قال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذى لشركة ألاسكا إيرلاينز، فى بيان: "بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتا".

ستتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة بعد فحوصات الصيانة والسلامة الكاملة، والتى قال مينيكوتشى إن شركة الطيران تتوقع إكمالها فى غضون أيام.



نافذة طائرة

أخبر الطيار مراقبى الحركة الجوية فى بورتلاند بأن الطائرة تعرضت لحالة طارئة، وكان ضغطها منخفضا وتحتاج إلى العودة إلى المطار.

أرسل أحد الركاب إلى قناة (كاتو- تى في) فى بورتلاند صورة تظهر الثقب الموجود فى جانب الطائرة بجوار مقاعد الركاب.



انفجار نافذة

وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعى نافذة مقتلعة فى طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين.

روى أحد ركّاب الطائرة ويدعى كايل رينكر لمحطة "سى إن إن" الأميركية "أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة وأن الأمر كان مفاجئاً. وما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة ولم يلاحظ ذلك إلا عندما تدلّت أقنعة الأكسجين".

وروَت راكبة أخرى تدعى فى نغوين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها استيقظت بفعل ضجيج قوى أثناء الرحلة. وقالت "فتحت عينى وأول شيء رأيته هو قناع الأكسجين الذى كان أمامى مباشرة، ونظرت إلى اليسار وكانت النافذة الجانبية اختفت". وأضافت "أول ما تبادر إلى ذهنى هو أننى سأموت".