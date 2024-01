انفجار نافذة فى الجو لطائرة ركاب تابعة لخطوط ألاسكا الجوية.. فيديو

أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينج 737-9 فى وقت متأخر الجمعة، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة فى إحدى هذه الطائرات فى الجو وإجبارها على الهبوط الاضطرارى فى بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير فى انخفاض الضغط فى المقصورة. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وأفادت شركة الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn