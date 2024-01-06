اليونان تعيد فتح مدينة " أيجاى" عاصمة الإسكندر الأكبر القديمة

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تعتزم اليونان غدا /الأحد/ افتتاح مدينة " أيجاى" إحدى أهم العواصم الملكية القديمة والمكان الذى جرى فيه تتويج الإسكندر الأكبر، أمام الجمهور بعد سنوات من الترميم.

وذكرت صفحة "جريك يو كيه" - عبر منصة التواصل الإجتماعى (إكس - تويتر سابقا)، اليوم /السبت/ - أن الموقع المترامى الأطراف الواقع بالقرب من فيرجينا، فى شمال اليونان، كان العاصمة الأولى القديمة لمملكة مقدونيا وموطن سلالة تيمينيد - التى حكمت مقدونيا لأكثر من ثلاثة قرون، وانجبت زعماء مثل فيليب الثانى المقدونى وابنه الإسكندر الأكبر.



يشار إلى أن "إيجاي" مدرجة على قائمة اليونيسكو كأحد مواقع التراث العالمى وتشمل أراضيه قصرا فخما - وهو الأكبر فى اليونان الكلاسيكية وحجمه ثلاثة أضعاف حجم معبد البارثينون - ومسرحا وقاعات احتفالات وفسيفساء مزخرفة ومقبرة تضم أكثر من 300 تلة دفن، بها آثار ملكية. ويعتقد أن قبر والد الإسكندر، فيليب الثاني، من بينها.



وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس - فى حفل افتتاح الموقع رسميا أمس - إنه بعد سنوات عديدة من العمل مضني، يمكننا الكشف عن القصر، وأن ما نقوم به اليوم هو حدث ذو أهمية عالمية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أمس.



ويعود تاريخ بناء القصر إلى أكثر من 2300 عام، وتبلغ مساحته حوالى 15000 متر مربع.



واستغرقت عملية التجديد 16 عاما وتكلفت أكثر من 20 مليون يورو، بما فى ذلك الدعم المالى من الاتحاد الأوروبي.



وكانت مدينة إيجاى قد دمرت بعد هزيمة الرومان عام 168 قبل الميلاد ودخلت فى طى النسيان ، حتى تم التنقيب عنها عام 1977 على يد عالم الآثار اليونانى مانوليس أندرونيكوس.