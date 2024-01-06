وقال السفير الياباني -في تدوينة على منصة إكس- إنه "يشعر بامتنان بالغ للكثيرين من الأصدقاء في الهند الذين أعربوا عن عزائهم لليابان وشاركوا في صلوات على أرواح ضحايا زلزال نوتو في اليابان".

وأضاف سوزوكي "إن تضامن الهند مع اليابان في هذا الوقت العصيب يعني الكثير بالنسبة للشعب الياباني".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أعرب أمس عن عزائه لرئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا وعائلات ضحايا هذا الزلزال الكبير الذي بلغت قوته 5ر7 درجة بمقياس ريختر، وأكد وقوف الهند إلى جانب اليابان ومواطنيها الذين أضيروا من جراء هذه الكارثة.