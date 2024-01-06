الهلال الأحمر يناشد بفتح الممرات الإنسانية ومستشفيات الشمال لإنقاذ غزة

ناشد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل، بضرورة فتح الممرات الإنسانية في معابر قطاع غزة على مدار الساعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفتح المستشفيات التي توقفت عن الخدمة خاصة في الشمال، معتبرا أن تلك هي الحلول الضرورية لإنقاذ الأوضاع في القطاع.

وقال متحدث الهلال الأحمر - في مداخلة لقناة /النيل/ للأخبار، اليوم السبت - "إن 65 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل و290 ألف وحدة دمرت جزئيا، وهناك أعداد كبيرة من النازحين بنحو 1.9 مليون فلسطيني منهم 900 ألف طفل يعيشون في تكدس في مراكز النزوح بجنوب قطاع غزة في ظروف استثنائية صعبة، مع الافتقار للغذاء والمياه وانقطاع خدمات الرعاية الأولية لكبار السن والحوامل والأطفال.

وأضاف أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع قليلة للغاية، حتى بعد القانون الذي تم إقراره في مجلس الأمن فهناك تباطؤ في تنفيذه حتى أن عدد الشاحنات انخفض بعد القرار، وتضغط قوات الاحتلال كثيرا على الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتي تعيش مرحلة خطرة.

وأوضح أن هناك محاولات لحل مشكلات القطاع ولو حتى جزئيا، فهناك تعاون مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء مخيم للنازحين في خان يونس، وقامت عدد البلدان بإنشاء بعض المستشفيات الميدانية التي تساعد في حل المشكلات الصحية.

ولفت إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فهناك أكثر من 5 آلاف مصاب بحاجة إلى علاج في الخارج للافتقار لإمكانية استكمال علاجهم في مستشفيات قطاع غزة التي تعمل بصورة جزئية بعد استهدافها، إضافة إلى استنزاف كافة المستلزمات والأدوات الخاصة بالإسعاف والعلاج داخل غرف العمليات والعناية المكثفة.

وأشار إلى أن المستشفى التابع للهلال الأحمر الفلسطيني تتعرض لعمليات قصف متكررة خاصة في الأيام الأخيرة؛ أسفرت عن وقوع 7 شهداء وإصابة العشرات.