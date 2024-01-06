المرور على المجازر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من المعروض وضبط الأسعار.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قامت اليوم مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، بالمرور على مجزر الصلعاء " البديل المؤقت لمجزر سوهاج " حيث تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وذلك لحل مشكلات المجزر وسبل تسيير وتطوير الأعمال بالمجزر واحتياجات المجزر للقيام بدوره علي اكمل وجه وللتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتم المرور على محلات الجزارة للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة في الأسواق قبل عيد الميلاد المجيد صرح بذلك الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن مرور اليوم جاء بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتعليمات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بخصوص تشديد الرقابة الصحية على اللحوم وتكثيف حملات المرور والمتابعة على المجازر والأسواق ومحلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وقد أكد حمدى أن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان وأن دوره هو وصول لحوم سليمة لكل مواطن على أرض المحافظة خلال المناسبات وطوال العام.



فحص اللحوم المعروضة اليوم



مجزر سوهاج ووكيل الطب البيطرى



وكيل طب بيطرى سوهاج بتفقد المعروض