"المحامين": 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد

كتب محمد السيد الشاذلي - محمد عبد الرازق

أصدرعبد الحليم علام، نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

والجدير يالذكر أن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد "الفطر والاضحى والقيامة"، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة، هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.