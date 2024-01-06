اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكونجرس يحدد 7 مارس موعدا لخطاب بايدن عن "حالة الاتحاد" أمام مجلسى النواب والشيوخ

السبت، 06 يناير 2024 08:04 م
الكونجرس يحدد 7 مارس موعدا لخطاب بايدن عن "حالة الاتحاد" أمام مجلسى النواب والشيوخ جو بايدن
أ ش أ

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حدد الكونجرس الأمريكى، السابع من مارس القادم، موعدا لخطاب "حالة الاتحاد" الذى يلقيه الرئيس الأمريكى سنويا أمام مجلسى النواب والشيوخ.

جاء ذلك فى رسالة وجهها رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون، اليوم /السبت/، إلى الرئيس جو بايدن، دعاه خلالها إلى إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، يوم /الخميس/ (7 مارس 2024)، لتقديم تقرير عن "حالة الاتحاد"، فى لحظة مليئة بالتحديات الكبيرة التى تواجهها الولايات المتحدة. حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.


ويعتبر خطاب حالة الاتحاد، تقليدا سنويا للرؤساء الأمريكيين، يعرضون خلاله إنجازات إدارتهم على الكونجرس وكذلك التحديات التى تواجه الأمة.


ومن المتوقع أن يكون الخطاب هذا العام مختلفا، على وقع الحرب على قطاع غزة، والتطورات فى أوكرانيا، إضافة إلى العديد من التحديات التى تواجهها الولايات المتحدة فى الداخل وحول العالم.







جو بايدن

أمريكا

خطاب الاتحاد

مايك جونسون



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