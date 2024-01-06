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القطار الكهربائى يتيح وظائف بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه.. تفاصيل

السبت، 06 يناير 2024 06:12 م
القطار الكهربائى يتيح وظائف بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه.. تفاصيل القطار الكهربائى الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن "القطار الكهربائى الخفيف LRT" عن وظائف بمحطات القطار وهى: محطات "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي"، براتب يبدأ من 4500 جنيه.

  •  مميزات الوظيفة:

- راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه
- فرص للترقي بالعمل
- تأمينات صحية واجتماعية
- رصيد إجازات سنوي .
- زيادة سنوية في الراتب .
- إشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.
- العمل أمن إدارى بالمحطات
- يونوفورم مجانا مع بداية العمل
- العمل على شيفتين 
 

  • - شروط العمل :

- طول مناسب مع جسم متناسق
- مؤهل دبلوم أو إعدادية
- إجادة القراءة والكتابة
 
 

  • - أوراق التقديم:

 
• فيش جنائى سارى 
• شهادة الميلاد 
• شهادة المؤهل 
• موقف التجنيد 
• صورة شخصية 
 
وظائف القطار الكهربائى الخفيف
وظائف القطار الكهربائى الخفيف

 







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