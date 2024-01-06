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القاهرة الإخبارية: شهيدان فى قصف لخان يونس جنوبى قطاع غزة

السبت، 06 يناير 2024 08:50 ص
القاهرة الإخبارية: شهيدان فى قصف لخان يونس جنوبى قطاع غزة قطاع غزة
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط شهيدين في قصف لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

أما بالنسبة للضحايا الفلسطينيين جرّاء الهجوم الإسرائيلي العنيف والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، فتشير الإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 22 ألف شهيد، وإصابة نحو 57 ألف مواطن، فيما وصفته منظمات أممية وحقوقية بأنه "كارثة إنسانية".

 

 

 

 

 







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