الصحة: مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر يتكلف 1.375 مليار جنيه

كتب ـ وليد عبد السلام

تفقد عدد من مسؤلى وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاستماع إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة حول أعمال الإنشاء الجارية بالمشروع وفقًا للتصاميم المعتمدة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.

وتابع «عبدالغفار»، أنه تم الاطلاع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، موضحًا أن الوزير أكد أهمية المشروع في تطوير الخدمات المعملية على أحدث النظم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه تم التوجيه بوضع خطة لتنظيم العمل المستقبلي بالمشروع إداريًا وفنيًا، وببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التشديد على مراجعة كل أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.

وأضاف «عبدالغفار»، أن تم التأكيد خلال الجولة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير، وكذلك الالتزام بكل الرسومات وأكواد التشطيبات المعتمدة للمشروع.