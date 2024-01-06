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الخارجية تهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 10:25 ص
الخارجية تهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد السفير أحمد أبو زيد
أ ش أ

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هنأ السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، اليوم السبت، أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وقال المتحدث - فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "نهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والذي تتجلى فيه مشاعر المحبة والتسامح، وروابط الأخوة ووحدة المصير بين أبناء شعب مصر".


وأضاف السفير أحمد أبو زيد "فى هذه المناسبة العطرة، ندعو الله أن يعُم الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وأن تتحقق أحلام وطموحات جميع المصريين".







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اليوم السابع بلس




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