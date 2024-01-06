الجيش الروسى يعلن إسقاط مروحية أوكرانية و29 طائرة بدون طيار واعتراض 4 صواريخ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مروحية قتالية من طراز "ميج-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فى منطقة خيرسون، كما اعترضت 4 صواريخ أوكرانية موجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - فى بيانها اليومى عن أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا - أنه "تم تدمير 29 طائرة أوكرانية بدون طيار فى منطقة إقليم لوجانسك".



وأشارت الوزارة - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الجيش الروسى قصف موقع للقيادة العسكرية الأوكرانية فى إقليم دونيتسك بالقرب من قطاع كراسنوارميسك، باستخدام الصواريخ والمدفعية والطيران التكتيكى والطائرات بدون طيار الهجومية، وذلك بالإضافة إلى قصف الجيش الروسى القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية فى 138 منطقة خلال اليوم الماضي.



وفى اتجاه دونيتسك، أشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت هجومين مضادين للجيش الأوكراني، ما أسفر عن خسارته لأكثر من 190 جنديًا و10 قطع عسكرية متنوعة بينها دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و4 شاحنات صغيرة ومدفعين هاوتزر.



وفى جنوب دونيتسك، ذكر البيان أن القوات الروسية العاملة فى منطقة جنوب دونيتسك هزمت لواءً أوكرانيًا بالقرب من نوفوميخيلوفكا فى جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و6 مركبات عسكرية أخرى".



وفى اتجاه خيرسون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قضت على ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا، كما قامت بتدمير مستودعًا أوكرانيًا للذخيرة ودبابة واحدة و4 مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر واحد، بالقرب من مستوطنة إنجوليتس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفى اتجاه كراسنى ليمان، أشار البيان إلى القوات الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل 100 جندى أوكرانى وتدمير مركبتين عسكريتين ومدفع هاوتزر واحد.



وفى اتجاه كوبيانسك، أوضح البيان أن المجموعة القتالية الغربية الروسية صدت 4 هجمات مضادة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتى جند مدرعتين، و3 مركبات عسكرية أخرى، ونظام لإطلاق الصواريخ المتعددة، ومدفع هاوتزر.



وفى اتجاه زابوريجيا، ذكر البيان أن القوات الروسية هزمت الوحدات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات رابوتينو وفيربوفوى ومالايا توكماشكا خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.