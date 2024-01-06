الجيش الأردنى: ماضون فى التعامل بكل قوة مع أى تهديد على الواجهات الحدودية

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أعلن القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السورى، بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم /السبت/، مشددة على أن القوات المسلّحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، إنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، جرى طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السورى بعد اشتباكات استمرت منذ ساعات ما قبل الفجر، حيث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاجون و3439 كف حشيش، وسلاح نارى نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.



وبين المصدر، أنه لم ينتج عن الاشتباكات التى خاضتها القوات المسلّحة على الحدود مع المجموعات المسلّحة والمهربين أية إصابة بين مرتبات القوات المسلّحة الأردنية.



وأضاف المصدر أن وجود تنظيمات مسلّحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة؛ الأمر الذى زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخراً.