البيت الأبيض: الاقتصاد ضخ 2.7 مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023

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قال البيت الأبيض إن عام 2023 كان "عاماً رائعاً" بالنسبة لقطاع الوظائف فى البلاد، حيث استطاع الاقتصاد المحلى توفير 2.7 مليون وظيفة جديدة خلاله.

وأوضح البيت الأبيض -فى منشور على موقعه الإلكترونى، أن معدل البطالة خلال عام 2023 انخفض لأقل من 4%، كما أن عدد الوظائف التى أتيحت خلال تُعد أكثر مما كان عليه خلال أى عام من سنوات الإدارة السابقة خلال عهد دونالد ترامب، حسب التقرير الأمريكي.



وأكد منشور البيت الأبيض أن خلق فرص العمل استمر بقوة حتى مع انخفاض التضخم إلى مستوى ما قبل وباء كورونا بنسبة 2% خلال الأشهر الستة الماضية، وانخفضت الأسعار الرئيسية خلال العام الماضى بالنسبة لعدد من السلع مثل لعب الأطفال، والأجهزة، والسيارات والإيجارات، وأسعار الطيران، وأصبحت أجور العمال الأمريكيين وثرواتهم أعلى الآن مما كانت عليه قبل بدء الوباء، مع التكيف مع التضخم، وفقاً لما جاء فى التقرير.



وشدد المنشور الصادر عن البيت الأبيض على أن الرئيس جو بايدن "لن يتوقف عن النضال من أجل العمال الأمريكيين والأسر الأمريكية، وهو يعلم أن بعض الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدد كبير جدًا من الأميركيين".