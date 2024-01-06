اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون يكشف تفاصيل نقل وزير الدفاع الأمريكي لمستشفى بسبب مشاكل صحية

السبت، 06 يناير 2024 09:22 ص
البنتاجون يكشف تفاصيل نقل وزير الدفاع الأمريكي لمستشفى بسبب مشاكل صحية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

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أعلن بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى مستشفى "وولتر ريد" العسكري قرب (واشنطن)؛ بسبب مضاعفات صحية.
 
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم السبت أن هذا أول اعتراف من الوزارة بدخول أوستن - قبل خمسة أيام - إلى المستشفى العسكري، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح متى سيخرج من المستشفى.
 
وأكد رايدر أن الوزير لويد أوستن يتعافى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستأنف مهام عمله بالكامل اليوم، لافتا إلى أن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس كانت مستعدة في جميع الأوقات للقيام بمهام الوزير وممارسة صلاحياته إذا لزم الأمر.
 
وأمضى أوستن (70 عاما)، 41 عاما في الجيش الأمريكي، وتقاعد كجنرال بالجيش بأربع نجوم في عام 2016.






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