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البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 06 يناير 2024 07:03 م
البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.
 
ودخل موكب قداسة البابا تواضروس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة محاطا بالأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وسط ترتيل الألحان الخاصة بعيد الميلاد.
 
وتنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
 
وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع. 
 
 






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