الإمارات.. الشيخ محمد بن راشد يعلن تعيين سلطان النيادى وزير دولة للشباب

وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، عن تعيين سلطان النيادى وزير دولة للشباب فى دولة الإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمى بموقع "إكس": "سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراة، وخدم بلاده فى السلك العسكرى وفى قطاع الفضاء، وخدم البشرية فى المجال العلمي، وأول عربى يمشى فى الفضاء وأول عربى يقضى أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر".

وأضاف حاكم دبي: "سلطان من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصا على خدمتهم والارتقاء بهم. كل التوفيق لسلطان وسيستمر فى أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة فى أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم فى السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك فى هذه المهمة".

ويأتى تعيين النيادى وزير دولة للشباب، ضمن مجموعة تعديلات وزارية أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد السبت.

وعاد رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادي، فى سبتمبر الماضي، رفقة فريق "كرو-6” إلى الأرض، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية فى تاريخ العرب، والتى امتدت لـ6 أشهر.