الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى وفوز 23 ألف مواطن

كتب محمد أسعد

قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية.

وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه بلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم عدد 58217 مواطن منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطن بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطن بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن بنسبة 14%.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1298 شركة سياحة من بينهم 810 شركات أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، 230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي:

‏https://hij.moi.gov.eg

وأضافت سامية سامي، أنه عقب إجراء القرعة الالكترونية سيتم الاستمرار في تسجيــــل الكيــانـــات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معاً حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب عدد 810 شركة سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة، بالإضافة إلى عدد 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 تأشيرة.

وقد شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في سهولة ويسر في إدراج بيانات الراغبين، ويستمر الحج السياحي في تميزه وتطوره كل عام عما قبله حيث يتميز في تنوع مستوياته التي تلائم كافة شرائح المجتمع المصري، وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات إلا أنها تتفق جميعها في جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز ويحافظ على مفهوم الحج السياحي لدى جميع المصريين، كما اتسمت الضوابط هذا العام بتوفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.

واذ تثمن الوزارة عما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية من دور ملموس في إنجاح المنظومة الخاصة بالحج المصري وذلك من خلال التكامل والترابط الذي تم على البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك في ضوء قانون 84 لسنة 2022م.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي واستمر حتى 4 يناير الجاري.

وتواصل اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعاتها المستمرة للوقوف على مستجدات الأمور.