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الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لإصدار التأشيرات

السبت، 06 يناير 2024 07:00 ص
الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لإصدار التأشيرات وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 7500 ألف حاج هذا العام لموسم حج 1445 هـ - 2024، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.
 
ومن ضمن الأوراق:
 
1- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".
 
2- وفيش جنائي مميكن موجه للحج.
 
3- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.
 
4- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي
 
- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19، على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.
 
- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.
 
- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135   acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".
 
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد.






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