الأسئلة تناسب الوقت المحدد.. 12 تكليفا من وكيل تعليم الشرقية لامتحانات الترم

الشرقية - إيمان مهنى

قال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسي، وتقرر تقليل الكثافة العددية إلى 20 طالبا باللجنة الواحدة، والتشديد على أعمال تطهير اللجان والإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات لكونها من المهام القومية، وعدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى أنه شدد على الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان مع الاهتمام بجدودة طباعة اوراق اسئلة الامتحانات لجميع المراحل، وملاءمة اللجان من حيث السعة والإضاءة بالإضافة إلى كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر اجهزه الإطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان.

وكذلك تكليف جميع أعضاء اللجنة بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم، وغلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي ولي أمر بالتواجد داخل المدرسة أثناء وقت الامتحانات وتفعيل دور مسئول الأمن بالمرور على المدرسة ليلاً، ومسئولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات أو معوقات تعوق أداء الامتحان بالمدارس الثانوية.

والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار.