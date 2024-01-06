استمرار فتح معبر رفح ومرور شاحنات إغاثة لغزة واستقبال مصابين

رفح ـ محمد حسين

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أبوابه مجددا اليوم السبت، أمام حركة إدخال المساعدات لقطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

وأوضحت حركة العمل بالمعبر اليوم، أنه يجري تسيير 70 شاحنة مساعدات تحركت من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى، واستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين يجرى نقلهم تباعا للمستشفيات المخصصة لاستقبالهم كما يجرى استقبال نحو 129 من الأجانب المقيمين فى غزة وفى طريق عودتهم لبلادهم.

هبطت بمطار العريش بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر 2023 حتى اليوم 460 طائرة نقلت مساعدات ومواد إغاثية لقطاع غزة، وشخصيات عالمية مهمة ووفود رسمية وسفراء استقبلتهم محافظة شمال سيناء، لتفقد معبر رفح وتجهيزات مصر للمساعدات ومسار تحركها من العريش إلى رفح وصولا لقطاع غزة، بينها 377 طائرة نقلت مساعدات.

واستقبل مطار العريش خلال الساعات القليلة الماضية طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية حملت 26.163 طن مساعدات غذائية وإغاثية، و تعتبر الطائرة رقم 37 ضمن الجسر الجوي السعودي المخصص لاغاثة الشعب الفلسطيني، كما وصلت طائرة من قطر تحمل 36.909 طن مساعدات طبية و غذائية وإغاثية، ووصلت طائرة من بلجيكا تتبع الاتحاد الأوروبي تحمل 50.329 طن مواد طبية وغذائية ووصلت طائرة من اثيوبيا تتبع منظمة اليونيسيف و تحمل 86.393 طن لبن اطفال ، ووصلت طائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة و تحمل 24.510 طن خيام وأدوية.

وأوضحت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والأفراد أن الدول التي وصلت منها الطائرات هي الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا، والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبي والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين ، تسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023 وصلت إلى 5294 شاحنة، وهي مصنفة 397 شاحنة مستلزمات طبية، 211 شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات)، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس / أحذية، 2 شاحنة حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات/ الحفة/ سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية / طاقة شمسية، بالإضافة لـشاحنات المحروقات وهي 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لـسيارات الإسعاف وعددها81 سيارة .