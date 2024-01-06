إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار هانيدا بطوكيو عقب الحادث

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ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من مائتي رحلة جوية داخلية من وإلى مطار هانيدا الدولي بطوكيو كانت مقررة اليوم، وذلك في أعقاب حادث تصادم طائرتين بأحد مدارج المطار يوم الثلاثاء الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أن إلغاء 216 رحلة جوية، أغلبها تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة طيران "أول نيبون"، تسبب في تضرر ما لا يقل عن 32 ألفا و300 راكب؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتواصل عمليات الإلغاء على مدار يوم غد الأحد.



وعلى صعيد متصل، أفادت وزارة النقل اليابانية بأنه سيتم إعادة فتح مدرج الطائرات حيث وقع الحادث المأساوي يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن تستعيد خطوط "أول نيبون" الجوية جميع خدماتها مع إعادة فتح المدرج، في حين تأمل شركة الخطوط الجوية اليابانية استئناف جميع عملياتها أيضا فيما عدا 14 رحلة.



يذكر أن حادث التصادم الذي وقع بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل الياباني يوم الثلاثاء الماضي أدى إلى مقتل 5 أشخاص من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل بينما نجا الطيار وحده. وتمكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350".