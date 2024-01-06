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إعلام إسرائيلى: تظاهرات في حيفا للمطالبة بانتخابات جديدة وإقالة نتنياهو

السبت، 06 يناير 2024 07:14 م
إعلام إسرائيلى: تظاهرات في حيفا للمطالبة بانتخابات جديدة وإقالة نتنياهو نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك تظاهرات في حيفا للمطالبة بانتخابات جديدة، وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
 
أما بالنسبة للضحايا الفلسطينيين جرّاء الهجوم الإسرائيلي العنيف والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، فتشير الإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 22 ألف شهيد، وإصابة نحو 57 ألف مواطن، فيما وصفته منظمات أممية وحقوقية بأنه "كارثة إنسانية".






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