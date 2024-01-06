اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

السبت، 06 يناير 2024 11:35 ص
إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال فى حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بطريق طامية العزيزية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق طاميه العزيزية الزراعي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 7  أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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