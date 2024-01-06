إتياس ETIAS.. أوروبا تلجأ لنظام دخول جديد للوصول لمنطقة شينجن

فاطمة شوقى

بدأت السلطات الأوروبية في طريقها لتنفيذ تأشيرة دخول جديدة والتي أطلق عليها اسم "إتياس ETIAS" وهى تعتبر تأشيرة نظام أوروبى لمعلومات السفر والتصاريح، والذى يأذن ويتتبع الزوار من البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة للوصول إلى منطقة شنجن، أمرا ضرورويا خاصة فى دول أمريكا اللاتينية للذهاب إلى القارة العجوز، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر تنفيذه في الأصل اعتبارًا من عام 2024، إلا أنه تم تأجيل موعده إلى عام 2025.

ويهدف هذا النظام الإلكتروني الجديد إلى أن يكون وسيلة لتعزيز الأمن للسياح الذين يرغبون في زيارة أوروبا، بالإضافة إلى ذلك ستقوم بجمع وتتبع وتحديث البيانات الضرورية المتعلقة بالزوار من أجل تحديد ما إذا كان دخولهم إلى دول منطقة شنجن آمنًا، حسبما قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

ما المستندات التي يجب تقديمها للسفر إلى منطقة شنجن؟

يجب تقديم طلب إتياس ETIAS تقريبًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السفارة أو القنصلية. سيتعين على الأشخاص تقديم تفاصيل جواز سفرهم، بالإضافة إلى الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان وتقديم معلومات حول عملهم وصحتهم. وستكون الخطوة الأخيرة هي الإجابة على سلسلة من أسئلة الأمان.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إلى أن السعر المتوقع سيكون 7 يورو لكل طلب، على الرغم من أن هذا قد يختلف بمجرد فتحه. في حالة القصر، لن يدفعوا أي رسوم ويمكن السداد ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. وبالمثل، عند تقديم طلب ETIAS يجب على البيروفيين تلبية المتطلبات التالية:

من لحظة الموافقة على تأشيرة ETIAS ، أمام السائح 3 سنوات لاستخدامها حتى انتهاء صلاحية تصريح السفر أو جواز السفر، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الإجراء الجديد، كان بإمكان السائحين دخول أوروبا لأغراض العمل أو السفر فقط لمدة أقصاها 90 يومًا.

هذا يعني أنه اعتبارًا من بداية العام المقبل يجب على المواطنين إضفاء الطابع الرسمي على زيارتهم في نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص (ETIAS). لهذا يجب عليهم ملء نموذج لن يستغرق أكثر من 10 دقائق.

ما الدول التي تحتاج إلى ETIAS؟

في المجموع هناك 60 دولة يتعين عليها التقدم بطلب للحصول على إتياس ETIAS. والمقيمون في دول الاتحاد الأوروبي معفيّون، مهما كانت جنسيتهم، ولذلك فإن أولئك الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي سيظلون بحاجة إلى تأشيرة.