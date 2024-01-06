أسعار النفط تسجل 78.76 دولار لبرنت و73.81دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط 78.76دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى78.81دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة،حيث حققت الأسعار مكاسب أسبوعية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أننا لا نري أي تأثير ملموس على أسعار الطاقة من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت أن 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار"، وهو التحالف الذي تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثي عن مهاجمة السفن التجارية.