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أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت.. استقرار ملحوظ والبلطى بـ58 جنيها للكيلو

السبت، 06 يناير 2024 07:00 ص
أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت.. استقرار ملحوظ والبلطى بـ58 جنيها للكيلو سوق سمك
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الأسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار السمك في مصر، اليوم السبت، بعد تحرك طفيف أمس الجمعة، وسجل سعر كيلو البلطي بين 62 - 66 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58-62 جنيها، والبلطي الاسواني 20 إلى 60 جنيها، وفيلية بلطي 40 إلى 200 جنيها في سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.
 
وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها، والمكرونة السويسي من 65 إلى 110 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 170 إلى 370 جنيه.
 
وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 190 إلى 390 جنيها، وكابوريا 40 إلى 220 جنيها، والمورجان من 55 إلى 65 جنيها، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 525 إلى 590 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 420 إلى 520 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 320 إلى 410 جنيها، وجمبري 3 من 85 إلى 235 جنيها 
 
 
 
 
 
 






سعر السمك

الأسماك

السمك

سعر السمك اليوم

أسعار السمك اليوم




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