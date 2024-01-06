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أرقام مفزعة ..92 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

السبت، 06 يناير 2024 06:41 م
أرقام مفزعة ..92 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة آثار العدوان على غزة
كتب: عبد الوهاب الجندي

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كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، السبت، عن احصائيات ترصد حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع.

وجاء الاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم كآلاتي:
 
1903 مجـازر
 
29 ألفا و722
الشهداء والمفقودين 
 
22722
الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات
 
10 آلاف طفل شهيد 
 
7 آلاف شهيدة من النساء 
 
326 شهيدا من الطواقم الطبية
 
45 شهيدا من الدفاع المدنى
 
107 شهداء من الصحفيين 
 
7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء
 
58166 مصابا 
 
 6,000إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم
 
650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج
 
10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت
 
99 من الكوادر الصحية تم اعتقالهم 
 
10 معتقلين من الصحفيين 
 
2 مليون نازح فى قطاع غزة
 
400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح
 
134 مقرا حكوميا تم تدميرها
94 مدرسة وجامعة تم دميرها
 
240 مسجدا تم تدميرها 
3 كنائس تم تدميرها
69,000 وحدة سكنية تم تدميرها
 
 (65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال 
 
(30)  مستشفى خرجت عن الخدمة 
 
 (53) مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة 
 
 (121) سيارة إسعاف تم تدميرها
 
 (200)  موقع أثرى وتراثى تم تدميرها
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
 
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة

 

آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة

 







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