‏كيما تدرس إعادة تصنيع الأمونيا الخضراء فى أسوان وتدفع مقدم المصنع الجديد

كتب عبد الحليم سالم

‏تركز الشركات القابضة التابعة ل وزارة قطاع الأعمال العام على استغلال كافة الأصول والثروات المتاحة لديها، سواء كانت أصول عقارية، أو خامات تعدينية متنوعة، وذلك فى إطار زيادة موارد الشركات وزيادة التصدير وفقا لخطة الحكومة‬.

‏كشفت مصادر بشركة كيما للصناعات الكيماوية أن الشركة تدرس إعادة تصنيع الأمونيا الخضراء بمصانعها، ولا سيما أنها كانت أول شركة فى مصر وأفريقيا والشرق الاوسط تنتج الأمونيا الخضراء عن طريق التحليل الكهربائي من المياه الواردة من السد العالي، ‏حيث كانت تتم عملية الإنتاج عن طريق خامات نظيفة تماما.

وبحسب المصادر كان يتم توليد الكهرباء من مساقط مياه طبيعية وتتم عملية التصنيع، إلا أن هذه العملية باتت مكلفة حاليا ،والمصنع القديم يحتاج إلى تجهيزات كبيرة حال الاستقرار على إعادة إنتاج الأمونيا الخضراء خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن العديد من الدول منها الاتحاد الأوروبى بات مهتما باستيراد الأسمدة المصنعة من خامات نظيفة فى إطار الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وعدم رفع درجة حرارة الأرض.

من جانبها، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة تكنومونت الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وقالت كيما فى بيان سابق للبورصة إن السداد تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 أكتوبر 2023.

وكانت الجمعية العامة غير العادية اعتمدت السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلى شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.