وكيل تموين دمياط: ضبط 1550 مخالفة تموينية بالأسواق ديسمبر الماضى

دمياط - هيثم مراد

صرح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن مديرية التموين تمكنت من تحرير عدد من المخالفات المتنوعة داخل الأسواق، مشيرا إلى أنه تم ضبط 1558 مخالفة داخل التجمعات التسويقية وكذلك المخابز، ضمن خطة المديرية لاستقبال أعياد رأس السنة، وكذلك احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشار وكيل تموين دمياط إلى أنه قد تم تحرير 216 مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات، إضافة إلى العمل بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج، مضيفا أنه تم تحرير 1342 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة، بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

وأضاف وكيل تموين دمياط أنه تم ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، موضحا أنه تم ضبط 250 كيلو بصل قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلا عن ضبط 424 كيلو شاي مجهول المصدر، و1200 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وشدد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك حملات مكثفة يتم تنفيذها بشكل يومي مستمر في إطار خطة المديرية لاستقبال احتفالات عيد الميلاد، مطالبا أهالي المحافظة سرعة إخطار الجهات المسئولة حال التعرض لأية مخالفات للتعامل معها بشكل فوري.