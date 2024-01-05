وزير الدفاع الإسرائيلى لبايدن: الوقت ينفذ للتوصل لتهدئة دبلوماسية مع حزب الله

كتبت : نهال أبو السعود

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للمبعوث الامريكي آموس هوكستين، إن إسرائيل تفضل لتوصل لحل دبلوماسى مع لبنان لتهدئة التوترات على الحدود، مشيرا إلى أن هناك فترة زمنية قصيرة لإيجاد حل.

وفقا لموقع اكسيوس، قال وزير الدفاع الإسرائيلى فى بيان: "لن نتسامح مع التهديدات التى يشكلها حزب الله ونعمل على ضمان أمن مواطنينا"، وأشار إلى أن هوكستين وصل إلى إسرائيل للدفع باتجاه التوصل لاتفاق دبلوماسى لتهدئه التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

هناك قلق متزايد داخل الإدارة الأمريكية من أن تصاعد المناوشات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبنانى يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة أسوا من تلك التى تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر الآن.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هوكستين، وهو أحد كبار مستشارى الرئيس بايدن، ومسؤولين آخرين يعملون منذ أسابيع على محاولة التوصل إلى حل دبلوماسى، ولكن حتى الآن لم تحرز سوى "تقدم طفيف".

والتقى هوكستين، الخميس، فى تل أبيب مع جالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير فى حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، وتحدث جالانت مع هوكستين بشأن الشروط التي تطلبها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لتسهيل العودة الآمنة لأكثر من 80 ألف نازح إسرائيلى إلى ديارهم.

وفى واشنطن، التقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بوحبيب في البيت الأبيض، الأربعاء، لمناقشة حل دبلوماسى محتمل للتوترات المتصاعدة.

وتصاعدت التوترات، الثلاثاء، بعد أن اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري فى غارة ببيروت، واثار اغتيال القيادى البارز بحماس مخاوف تصعيد بين إسرائيل وحزب الله بعد ان تعهد حسن نصر الله بالرد.