وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأحد المقبل جولة فى الشرق الأوسط

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تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد غد /الأحد/ جولة فى الشرق الأوسط هى الرابعة لها فى هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أعلن الناطق باسم الوزارة سيباستيان فيشر.

وأشار فيشر -فى مؤتمر صحفى دورى للحكومة الألمانية فى برلين أوردته قناة (فرانس 24) مساء اليوم الجمعة- إلى أن أنالينا بيربوك ستلتقى خلال جولتها التى تبدأ فى إسرائيل، نظيرها الإسرائيلى الجديد يسرائيل كاتس، والرئيس إسحق هرتسوغ.



ويفترض أن تعقد بعد ذلك محادثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ونظيرها الفلسطينى رياض المالكي، ثم تزور بيربوك مصر حيث تلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، قبل أن تتوجه إلى لبنان. ولم يشر فيشر إلى الجهات التى ستلتقيها الوزيرة فى بيروت.



وأوضح الناطق أن المحادثات التى ستجريها بيربوك ستشمل "الوضع الإنسانى المأسوى فى غزة" والأوضاع فى الضفة الغربية المحتلة، و"الوضع المضطرب جداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، بالإضافة إلى "الجهود المبذولة لتحرير الرهائن لدى حماس".