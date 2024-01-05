نقيب التمريض تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية بالبورد العربى بالأردن

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، فى أول اجتماع للجنة التنفيذية بالبورد العربى بالأردن بعد تشكيله فى مارس الماضى، بمشاركة ممثلى الدول العربية، وذلك لمراجعة وتحديث نظام المجلس العربي لاختصاصات التمريض، ودعم المنصة الإلكترونية ببرامج تدريبية فى كافة تخصصات التمريض.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن الإجتماع ناقش أعمال لجنة الامتحانات والتى اجتمعت على مدار3 أيام متتالية لوضع بنك الأسئلة في مجال تمريض الطوارئ، قبل إجراء الامتحانات المقرر انعقادها قريبًا.

وأضافت أن اجتماع اللجنة التنفيذية تطرق أيضا أعمال لجنة التدريب، حيث استعرضت مقترح دولة العراق لادخال تخصص جديد وهو تخصص تمريض الحالات الحرجة، كما تم مناقشة مقترح لإعتماد بعض مراكز التدريب القومية داخل الاردن من جانب البورد العربي.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بإن اللجنة التتفيذية للبورد العربى ناقشت أيضًا أعمال لجنة التطوير المهنى المستمر وهى لجنة مستحدثة في اختصاصات التمريض بالبورد العربي، حيث استعرض رئيس لجنة التطوير المهني المستمر مهام واختصاصات اللجنة رسالتها ورؤيتها وهيكلها التنظيمي.

وقالت إنه تم تحديد انعقاد الإجتماع المقبل لمجلس البورد العربى فى مصر وذلك فى نهاية شهر يونيه وبداية شهر يوليو المقبل، لعقد اجتماع مع عمداء وقيادات التمريض على مستوى جمهورية مصر العربية وتمثيل من بعض طلبة التمريض للتسويق والتوعية بأهمية البورد العربى وتشجيع أكبر عدد من الممرضات لتطوير أدائهم العملي والمهني والمهاري في التخصصات التمريضية.

وعلى هامش الاجتماعات، كرمت النقابة العامة للتمريض ممثلة فى الدكتورة كوثر محمود، الدكتور عمر بن عوض الرواس رئيس البورد العربي، والدكتورة ميرنا ابي عبدالله ضومط ممثل للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، كما تقدمت بالشكر لنور محمد فؤاد الهندي أمين سر البورد العربى على للتنظيم.

يذكر إنه شارك فى الإجتماع؛ ليبيا، تونس، المغرب، لبنان، مصر، الإمارات، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن.