ميجان ماركل تواجه صعوبات لنشر مذكراتها وتخشى تسريبها

كتبت: شيماء عبد المنعم

أكد تقرير جديد أن ميجان ماركل تكافح لبيع مذكراتها للناشرين، حيث تطرق الخبير الملكي نيل شون عبر قناته على YouTube إلى كيفية التدقيق في محتوى الكتاب المزعوم لدوقة ساسكس، وادعى: "لقد أبدى عدد قليل من الناشرين اهتمامًا، ويشعرون أن بإمكانهم جني المال، لكن الأمر كله يتعلق بالمال الذي سيتعين عليهم صرفه.. فهل يمكنك أن تتخيل الإذلال عندما قالوا إنهم يرغبون في رؤية ثلاثة فصول على الأقل أولاً لمعرفة كيف ستنتهي القصة".

وأضاف "في عالم النشر، هذا يعني شيئًا واحدًا.. إنهم يريدون معرفة ما إذا كانت لديك قصة جديرة بالاهتمام، والنقطة الشائكة هي أنهم لا يستطيعون الوثوق في إعطاء أي شيء لناشر دون مستوى عالٍ من الأمان، لأنه يمكن أن يتم تسريبه، ومن ثم سيتم تدمير الصفقة بأكملها".

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن معجبو العائلة المالكة يعتقدون أن دوقة ساسكس ميجان ماركل لن تعود أبدًا إلى بريطانيا بسبب زوجة شقيق زوجها كيت ميدلتون، حيث شارك محبو العائلة المالكة وجهات نظرهم في تقرير لصحيفة نيويورك بوست بعنوان "ميجان ماركل يمكن أن تعود إلى الملكية".

وتعليقًا على ذلك، قال أحد المعجبين: "ميجان لن تعود أبدًا إلى العائلة المالكة لأنها مضطرة إلى الانحناء لكيت - إلا إذا كان ذلك سيفيدها بطريقة ما - ماليًا أو دعائيًا"، وقالت أخرى: "العودة لم تعد خيارها بعد الآن. إنها لا تريد أبدًا الوقوف خلف كاثرين، فلا يمكن مقارنتها بأميرة ويلز، وعلق الثالث: "لا أعتقد أن هاري وميجان سيتمكنان من التغلب على كيت ووليام في عيد الميلاد هذا العام، أو على الأقل ليس في المملكة المتحدة".

هذا وتعمل ميجان ماركل على فصل الأمير هاري تدريجيًا عن خططها المهنية الشخصية، كما يقول أحد الخبراء، حيث تريد دوقة ساسكس، التي تعيش عصر النهضة على غرار بيونسيه في هوليوود، من زوجها أن يحفر مكانته الخاصة لتجنب الخلافات.