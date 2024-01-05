اليوم السابع
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مصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا بالمنصورة

الجمعة، 05 يناير 2024 09:19 م
مصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا بالمنصورة اسعاف- أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقي مسن مصرعه، بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان في منطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الهابي لاند بمدينة المنصورة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى الشحات محمد حسين، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، وذلك بعدما دهسه القطار أثناء عبوره المزلقان.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات 






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