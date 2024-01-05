مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (ميكانيكى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
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