اليوم السابع
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مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم

الجمعة، 05 يناير 2024 09:50 م
مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (ميكانيكى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
 






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