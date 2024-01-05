محمد قشقوش: القضية الفلسطينية ستظل موجودة لصمود الشعب والثمن غالى

كتب الأمير نصرى

تحدث اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، عن الوضع فى قطاع غزة قائلا:" الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية مهم، مؤكدا أن القضية ستظل موجودة لدفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه، وهو صامد ولكن الثمن غالى من هدم المنازل والقتلى والجرحى، فضلا عن الجزء العلاجى والوقائى، كما أن هناك مستشفيات كثيرة خرجت عن نطاق الخدمة".

وأضاف محمد قشقوش، خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه الحرب يجب أن تنتهى لأن المعاناة متواجدة باستمرار هذه الحرب، والمبادرة المصرية الحالية بالإفراج عن عدد من الرهائن مهمة.

تابع محمد قشقوش، نرى رد الشارع العالمى تجاه ما يحدث فى غزة أقوى من الحكومات لأن الحكومات تتحدث على استحياء، كما حدد الاحتلال المربعات الآمنة كى يذهب إليها أهالى القطاع وهو كلام كذب، كما أن مجلس الأمم المتحدة لم يقدم شىء لما يحدث فى غزة.

ولفت محمد قشقوش إلى أن الحرب تنتقل فى المناطق الحدودية وتتوسع، والغزاويين يقدمون بلاءا حسنا ضد الاحتلال، مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلى يعانى من هذه الحرب ومن حكومته الفاشلة، والاحتلال يريد أن يضع الشعب الغزاوى تحت الضغط.