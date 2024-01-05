محافظ كفر الشيخ: نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا بتكلفة 268 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام للحفاظ على مظهر الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بيلا؛ جمال ساطور، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد على يمين مدخل مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم بدء نقل كشك الكهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري، تنفيذًا للتعليمات وللعمل على راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

وأضاف رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلي جوار حديقة أبو غنام، وجاري الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة .

جدير بالذكر، أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار، خاصة أن تطوير المسجد ينتظهره مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا.



نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا بتكلفة 268 ألف جنيه