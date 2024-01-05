محافظ الأقصر يلتقى رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بديوان عام المحافظة، حيث أكدا على ضرورة الإنتهاء من المشروعات التى تقوم الهيئة حالياً بتنفيذها داخل المحافظة، وذلك يأتي في إطار التعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، حيث حضر اللقاء كلا من هدى المغربى سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور إبراهيم رمضان مدير عام فرع جنوب بهيئة الصعيد.

كما تناول اللقاء، عرض المشروعات المستقبلية للهيئة، ومنها مجمع تدوير المخلفات الزراعية حيث جارى تحديد الموقع الأمثل لإنشائه، والخطط المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والتى تهدف إلى إحداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة فى كافة القطاعات، وكذلك التأكيد على عمل هيئة تنمية الصعيد وفقاً لإستراتيجية مصر 2030 التنموية، لتنفيذ عدة مشروعات تنموية داخل محافظة الأقصر، ومنها مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمركز اسنا "قرية الكيمان"، والتى تجاوزت نسبة التنفيذ به 90 %، والذى يهدف كمرحلة أولى منه إلى تجفيف الطماطم ثم باقى المحاصيل الزراعية التى تتميز محافظة الأقصر بزراعتها بغرض عمل قيمة مضافة بها، ويوفر المجمع كثير من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة.

كما تعمل الهيئة فى إنشاءات المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا والذي وصلت نسبة التنفيذ به 90%، حيث من المخطط أن يكون بالمجمع وحدة وخط إنتاج مصغر لإنتاج الملابس الجاهزة والخياطة، وسوف يقوم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بتدريب السيدات على الخياطة داخل المجمع، حيث قامت هيئة تنمية الصعيد بتجهيز الموقع بالعديد من ماكينات الخياطة الحديثة، ومن المتوقع أن يساعد المجمع على توفير كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومجمع الصناعات الخدمية بالدير بمركز إسنا ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 50% وجارى الانتهاء منه، ومجمع الصناعات الخدمية بالسلام بمركز أرمنت ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 70% وجارى الانتهاء منه.